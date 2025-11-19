Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

К теме Украина не согласовывает дальнобойные удары с США, – Зеленский

Почему возобновление ударов ATACMS по России является важным сигналом?

Генеральный штаб ВСУ, который сообщил об ударе, не раскрыл деталей атаки, отметив лишь, что речь идет о "точечном ударе" с использованием дальнобойных ракет.

"Применение дальнобойных средств поражения, включая системы ATACMS, будет продолжаться", – говорилось в заявлении.

Справочно! ATACMS (Army Tactical Missile Systems) – это мощные американские ракеты наземного базирования с дальностью до примерно 300 километров. Обычно их запускают из систем HIMARS или M270, которые есть на вооружении Украины.

Тем временем российские телеграм-каналы опубликовали видео работы ПВО над Воронежской областью. Однако Business Insider не смог подтвердить, где именно был район удара.

В то же время журналисты отмечают, что заявление Генштаба ВСУ об ударах ATACMS прозвучало после месяцев задержек с разрешением США на атаки этими ракетами по территории России.

Поскольку пусковые установки и ракеты изготовлены в США, Вашингтон требует от Киева согласовывать цели для ударов с Пентагоном,

– объяснили журналисты.

Еще в ноябре 2024 года тогдашний американский президент Джо Байден отменил предыдущие ограничения на использование американских систем для ударов по России, и Украина тогда нанесла удары по Брянской области.

Однако удары ATACMS долго провоцировали колебания в Вашингтоне из-за опасений, что это может вызвать эскалацию или даже ядерную реакцию Москвы.

"После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе Украина не комментировала дальнейшее применение ATACMS, и не было понятно, позволяет ли новая администрация удары по России. Между тем Трамп пытался достичь договоренности о прекращении огня с Москвой", – говорится в материале.

В августе The Wall Street Journal сообщало, что Пентагон в течение месяцев блокировал удары Украины ракетами ATACMS по российской территории. Поэтому объявление Украины во вторник может свидетельствовать об изменении политики Пентагона, хотя обстоятельства такого решения США остаются непонятными.

А пока использование западных ракет было ограниченным, Украина пыталась компенсировать это собственными дальнобойными разработками, в частности ракетами "Фламинго", которыми успешно поражает цели внутри России, а именно оборонные предприятия и нефтяную инфраструктуру.

Кстати, военный эксперт Дмитрий Жмайло отметил в эфире 24 Канала, что поставки ATACMS от США давали Украине преимущества в войне против России. С помощью этого оружия, наши бойцы могли зачищать логистику врага вокруг, а также системно уничтожать командные пункты, штабы, склады боеприпасов и скопления топливозаправщиков.

Что известно об ударе ВСУ ATACMS по Воронежской области?