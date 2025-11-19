Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Чому відновлення ударів ATACMS по Росії є важливим сигналом?

Генеральний штаб ЗСУ, який повідомив про удар, не розкрив деталей атаки, зазначивши лише, що йдеться про "точковий удар" із використанням далекобійних ракет.

"Застосування далекобійних засобів ураження, включно з системами ATACMS, триватиме", – йшлося у заяві.

Довідково! ATACMS (Army Tactical Missile Systems) – це потужні американські ракети наземного базування з дальністю до приблизно 300 кілометрів. Зазвичай їх запускають із систем HIMARS або M270, які є на озброєнні України.

Тим часом російські телеграм-канали опублікували відео роботи ППО над Воронезькою областю. Однак Business Insider не зміг підтвердити, де саме був район удару.

Водночас журналісти наголошують, що заява Генштабу ЗСУ про удари ATACMS прозвучала після місяців затримок із дозволом США на атаки цими ракетами по території Росії.

Оскільки пускові установки та ракети виготовлені у США, Вашингтон вимагає від Києва узгоджувати цілі для ударів з Пентагоном,

– пояснили журналісти.

Ще у листопаді 2024 року тодішній американський президент Джо Байден скасував попередні обмеження на використання американських систем для ударів по Росії, і Україна тоді завдала ударів по Брянській області.

Однак удари ATACMS довго провокували вагання у Вашингтоні через побоювання, що це може спричинити ескалацію або навіть ядерну реакцію Москви.

"Після повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні Україна не коментувала подальше застосування ATACMS, і не було зрозуміло, чи дозволяє нова адміністрація удари по Росії. Тим часом Трамп намагався досягти домовленості про припинення вогню з Москвою", – йдеться у матеріалі.

У серпні The Wall Street Journal повідомляло, що Пентагон протягом місяців блокував удари України ракетами ATACMS по російській території. Тож оголошення України у вівторок може свідчити про зміну політики Пентагону, хоча обставини такого рішення США залишаються незрозумілими.

А поки використання західних ракет було обмеженим, Україна намагалася компенсувати це власними далекобійними розробками, зокрема ракетами "Фламінго", якими успішно вражає цілі всередині Росії, а саме оборонні підприємства та нафтову інфраструктуру.

До речі, військовий експерт Дмитро Жмайло зазначив в етері 24 Каналу, що постачання ATACMS від США давало Україні переваги у війні проти Росії. За допомогою цієї зброї, наші бійці могли зачищати логістику ворога навколо, а також системно нищити командні пункти, штаби, склади боєприпасів і скупчення паливозаправників.

