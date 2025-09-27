Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Дмитро Жмайло. За його словами, постачання цієї зброї давало Україні переваги.

"Може мовитися про ATACMS, HIMARS. Нагадаю, що перші системи HIMARS, яких у нас було ледь півтора десятка, дійсно зупинили наступальні дії росіян у 2022 році. Це зазначали і російські пропагандисти, і опозиційні росіяни, які сидять за кордоном. Тому постачання цієї зброї давало нам конкретні переваги", – сказав він.

Дмитро Жмайло зазначив, що Курський плацдарм тримався до тих пір, поки ЗСУ мали цю далекобійну зброю. Адже так наші бійці могли зачищати логістику ворога навколо. Вони системно нищили командні пункти, штаби, склади боєприпасів і скупчення паливозаправників.

Уся ця зброя є. Американцям наразі нічого не загрожує у військовому плані. Тому можна було б передати і потім за ці кошти законтрактувати для своїх потреб виробництво необхідних боєприпасів,

– підкреслив військовий експерт.

Водночас Росія лякає тактичним ядерним ударом. Проте якби окупанти мали таку можливість, то давно вже зробили б це. Ймовірно, Дональд Трамп теж це розуміє. Тому Україна потребує цієї підтримки, яка допомогла б нам хоча б закласти фундамент для стабілізації поточної лінії бойового зіткнення.

