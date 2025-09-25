Але, за його словами, це озброєння мало б всадити диктатора Путіна за стіл переговорів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Зеленського в ефірі "Шоу Axios".

Дивіться також "Ваші країни прямують до пекла": чому Трамп змінив риторику щодо України та що це означає для Росії

Що сказав Зеленський про позицію Трампа?

В ефірі Axios Зеленський також розповів, що під час цієї зустрічі у вівторок, 23 вересня, президент Трамп порушив питання щодо ударів по Росії у відповідь на атаки по Україні.

Якщо вони (росіяни – 24 Канал) атакуватимуть нашу енергетику, президент Трамп підтримує ідею, що ми можемо відповісти щодо енергетики,

– сказав український президент.

Він додав, що такої ж думки Трамп щодо ударів по російських підприємствах з виробництва БпЛА та ракет.

На додачу Володимир Зеленський також натякнув, що представникам Кремля варто було б знати, де розташовані бомбосховища.

"Їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, то їм це знадобиться в будь-якому разі", – зауважив президент.

Які заяви прозвучали на полях Генасамблеї ООН?