Но, по его словам, это вооружение должно было бы усадить диктатора Путина за стол переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского в эфире "Шоу Axios".
Что сказал Зеленский о позиции Трампа?
В эфире Axios Зеленский также рассказал, что во время этой встречи во вторник, 23 сентября, президент Трамп поднял вопрос об ударах по России в ответ на атаки по Украине.
Если они (россияне – 24 Канал) будут атаковать нашу энергетику, президент Трамп поддерживает идею, что мы можем ответить по энергетике,
– сказал украинский президент.
Он добавил, что такого же мнения Трамп относительно ударов по российским предприятиям по производству БпЛА и ракет.
В дополнение Владимир Зеленский также намекнул, что представителям Кремля следовало бы знать, где расположены бомбоубежища.
"Им это нужно. Если они не остановят войну, то им это понадобится в любом случае", – заметил президент.
Какие заявления прозвучали на полях Генассамблеи ООН?
- Зеленский рассказал, что на полях Генассамблеи ООН он имел хорошую и продуктивную беседу с Трампом.
- В то же время президент США заявил, что Украина при поддержке ЕС может бороться и вернуть всю оккупированную территорию Украины. Он также добавил, что Штаты будут обсуждать вопрос предоставить Украине гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО.
- И Трамп, и Зеленский осудили покупку Венгрией и Словакией российской нефти. При этом американский президент убежден, что Орбан перестанет это делать, если он с ним поговорит.