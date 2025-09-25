Но, по его словам, это вооружение должно было бы усадить диктатора Путина за стол переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского в эфире "Шоу Axios".

Смотрите также "Ваши страны направляются в ад": почему Трамп изменил риторику в отношении Украины и что это значит для России

Что сказал Зеленский о позиции Трампа?

В эфире Axios Зеленский также рассказал, что во время этой встречи во вторник, 23 сентября, президент Трамп поднял вопрос об ударах по России в ответ на атаки по Украине.

Если они (россияне – 24 Канал) будут атаковать нашу энергетику, президент Трамп поддерживает идею, что мы можем ответить по энергетике,

– сказал украинский президент.

Он добавил, что такого же мнения Трамп относительно ударов по российским предприятиям по производству БпЛА и ракет.

В дополнение Владимир Зеленский также намекнул, что представителям Кремля следовало бы знать, где расположены бомбоубежища.

"Им это нужно. Если они не остановят войну, то им это понадобится в любом случае", – заметил президент.

Какие заявления прозвучали на полях Генассамблеи ООН?