Дональд Трамп совершил резкий разворот в вопросе российско-украинской войны, по крайней мере риторически. Выступление американского президента на Генассамблее ООН, кроме критики глобалистских мировых трендов и самой организации, завершилось довольно содержательной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, по результатам которой Трамп выдал пост, который отметился резким изменением тона в сторону России.

Трамп, судя по всему, переосмыслил собственное представление о ходе российского вторжения в Украину, своих отношений с Путиным и оценки военных и экономических мощностей России.

24 Канал проанализировал выступление Трампа в ООН, чтобы определить, как именно в США рассматривают новую риторику американского президента – как признак изменения внешнеполитического курса США или всего лишь ситуативную риторику? В этом нам снова помог разобраться политолог и эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Россия "бумажный тигр", а Украине надо действовать: что означает новая риторика Трампа?

Изменение риторики Дональда Трампа на Генассамблее ООН стало неожиданностью даже для ближайших союзников Вашингтона. Президент США, как будто какое-то заклятие несколько месяцев подряд повторял слова о "необходимости компромисса" между Киевом и Москвой, в основном ценой Украины, оказывал прямое давление на Владимира Зеленского и параллельно стелил красную дорожку перед Путиным, в конце концов назвал российскую военную машину – "паперомим тигром".

Более того, Трамп даже подчеркнул, что при поддержке Европы, Украина способна восстановить свои территории в "первоначальном виде", сообщает Reuters. Впрочем, политолог и эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в комментарии 24 Каналу заметил, что не стоит сильно очаровываться риторикой Дональда Трампа, чтобы в конце концов в ней не разочароваться.

Александр Краев политолог и эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Здесь мы имеем дело с классической для Трампа так называемой "дипломатией попугая". Он повторяет последнее, что ему сказали, чтобы наладить контакт с теми, кто это сказал. Поскольку последние недели он активно общался с европейцами и украинцами, поэтому мы слышим именно это, особенно учитывая, что сейчас он пытается выйти на нормальное сотрудничество с Европой. Ему нужно, чтобы они поддержали его давление на Индию и Китай, ввели санкции – то есть банально сделали за него всю грязную работу.



Владимир Зеленский во время личной встречи с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН / Фото Getty Images

Зато республиканское издание New York Post сразу же выпустило редакционную статью, где от имени всего коллектива поблагодарило и поддержало новую позицию Трампа. В материале они подчеркнули, что Россия действительно выглядит слабой в военном отношении, а атаки беспилотниками против стран НАТО там назвали "тактикой отчаяния" и банальной попыткой запугать Запад, чтобы "заставить его бояться расширения войны".

В то же время редакция Post отмечает и экономические проблемы Кремля. В статье отмечают, что этой призрачной финансовой устойчивости Россия обязана раздутому военно-промышленному сектору и экспорту нефти. Между тем российская нефтепереработка в последнее время страдает из-за методических и успешных ударов со стороны Украины. Издание подытоживает слова Трампа, что "пришло время Украине действовать" просьбой передать Киеву все для этого необходимое.

Впрочем, стоит сделать ремарку относительно того, как именно Трамп видит "первоначальный вид" Украины. Вряд ли глава Белого Дома имел в виду границы 1991 года, скорее речь о линии разграничения по состоянию на 24 февраля 2022, хотя Трамп отдельно подчеркнул, что при достаточной поддержке Украина может "пойти дальше".



Но даже несмотря на это, обновленная риторика резко контрастирует с недавней позицией американского президента, когда Трамп намекал, что Киев должен уступить Крым и часть Донбасса, чтобы "завершить наиболее кровавую войну в Европе за последние 80 лет". Теперь же он описал Россию как страну, воюющую "бесцельно", и отметил, что настоящая военная держава "выиграла бы такую войну менее чем за неделю".

В то же время издание Politico обращает внимание, что пост Трампа стал его самым проукраинским заявлением с начала второй каденции. В Нью-Йорке, на полях Генассамблеи, эта смена тона вызвала резкое облегчение. Президент Франции Эмануэль Макрон приветствовал заявление американского президента и отметил, что его слова лишь подчеркивают "постепенное ослабление российской экономики".

Урсула фон дер Ляйен, которая в последнее время подвергалась критике за чрезмерные уступки в переговорах с Вашингтоном, выглядела одной из тех, кто больше всего выиграл от этого риторического изменения. Встретившись с Трампом буквально за несколько часов до его поста, она согласилась с ним в необходимости отказа от закупки российских энергоносителей. По данным издания, Еврокомиссия сейчас фактически находится в режиме постоянных контактов с Белым домом – настолько, что фон дер Ляйен регулярно звонит президенту США, чтобы сообщать ему о новых атаках России на ЕС и НАТО и обстрелах гражданских в Украине.

Александр Краев политолог и эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Мне кажется, в целом, это заявление очень положительное. Вместе с европейскими партнерами мы должны использовать его и подчеркивать, что это правильная позиция, что мы ее поддерживаем и готовы двигаться дальше в этом ключе. Это шанс в очередной раз подчеркнуть потребность в дополнительных поставках оружия, в коалиции решительных, в санкциях против России. В то же время следует сохранять долю скепсиса и осознавать, что пока речь идет не о стратегическом изменении позиции Трампа, а скорее о тактическом изменении риторики, которую нам выгодно сейчас использовать и мы должны это делать.

Но несмотря на дипломатическую радость и поддержку, скептицизм относительно администрации Белого Дома никуда не исчез. Множество европейских дипломатов прямо отмечают,, что исходя из имеющегося опыта, трудно воспринимать слова Трампа как полностью обновленную позицию, ведь его слова редко ведут к конкретным действиям. Всем очевидно, что сказанное Трампом сегодня, не запрещает ему противоречить своим же словам уже на следующий день. И часто, для возвращения американского президента в нужное Кремлю состояние, достаточно одного звонка Путина или визита Виткоффа в Москву.

Европа поддерживает намерения США, но не вся: почему Венгрия готова отказать Трампу?

Очевидно, очень успешной идеей стало решение украинской делегации, в частности Владимира Зеленского дать развернутое интервью республиканскому вещателю Fox News сразу по результатам встречи президентов Украины и США. Зеленский выразил широкие надежды на дальнейшие действия американской администрации и лично Трампа, в частности в вопросах вооруженной поддержки Украины и жесткого санкционного давления на российскую экономику.

По словам Зеленского слова Трампа о деоккупации территорий стали "сюрпризом", однако президент подчеркнул, что отношения между Вашингтоном и Киевом стали заметно теснее. Зеленский также сказал, что сейчас телефонные звонки и встречи с Трампом происходят значительно чаще, а обмен разведданными позволяет лучше координировать действия на поле боя.

Украинский президент также подчеркнул, что позиция Трампа по войне изменилась, ведь больше не идет речи об "обмене территориями". Наоборот, в риторике президента США появилась уверенность, что Киев способен вернуть оккупированные земли. Сам Зеленский объяснил, что Трамп начал лучше понимать природу российской агрессии – в частности, после того как убедился в неискренности Владимира Путина. Официальный аккаунт Белого Дома в Х даже опубликовал комплиментарный пост президенту Украины, цитируя слова самого Дональда Трампа.



Одновременно в интервью прозвучал и призыв к более жестким шагам против Москвы. Президент Украины напомнил, что ключ к победе над Россией лежит в финансовой плоскости. Санкции должны бить по энергетическому сектору и банковской системе России. По его словам, администрация Трампа теперь ближе к этому пониманию, хотя и конкретных новых мер еще не объявлено.

Но вместе с этим, проявляются и первые вызовы, ведь не все союзники по НАТО готовы поддержать санкционную стратегию против Москвы. Венгрия продолжает настаивать на том, что не собирается отказываться от российской нефти, даже несмотря на прямые требования Вашингтона, пишет британское издание The Guardian.

Будапешт называет подобные призывы своих европейских партнеров "фанатизмом" и настаивает, что без поставок российской нефти Венгрия не сможет гарантировать энергетическую безопасность. Это резко контрастирует с позицией большинства европейских столиц, которые пытаются уменьшить зависимость от Кремля. Говорится, в частности, о полном отказе от российских энергоносителей до 2027 года, срока установленного Европейской комиссией.

Александр Краев политолог и эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Да, у Трампа есть аргументы, чтобы вести с Орбаном диалог, но совсем не факт, что он собирается делать это активно. На своей пресс-конференции он говорил об этом довольно условно. Мол, Орбан мой старый друг, мы еще поговорим, увидите результат через несколько недель. Это пока не выглядит как устойчивая позиция. В то же время с точки зрения реалистического подхода возможность у Трампа есть на 100% – и для этого он имеет реальный инструментарий. Вопрос лишь в том, захочет ли он им воспользоваться. Стоит также помнить, что ключевые лоббисты и финансовые доноры Трампа и его нынешней администрации – это прежде всего нефтегазовый сектор США.

Американские сенаторы также вмешались в эту дискуссию. Один из ближайших союзников Трампа и одновременно один из крупнейших украинских лоббистов, Линдси Грэм – прямо указал на Будапешт и Братиславу, как на последних покупателей российской нефти в ЕС. Он заявил, что "последствия обязательно будут", если эти страны не прекратят финансировать Кремль. В американском Конгрессе все чаще раздаются голоса, что без остановки европейских энергетических потоков любые новые американские санкции будут лишь полумерой.

"Ваши страны направляются в ад": как мировые лидеры расценивают речь Трампа?



Пока в Украине размышляют, что именно изменилось в Трампе – его позиция или риторика, мировые лидеры обеспокоены той же мыслью, но далеко за пределами украинского контекста. В 2018-м выступление Дональда Трампа на Генассамблее ООН вызвало смех в зале – тогда его хвастливые заявления о "самой успешной администрации в истории США" все восприняли как шутку, пишет издание BBC. Шесть лет спустя, во время почти часового выступления Дональда Трампа уже никто не смеялся. На этот раз в зале царила тишина, что скорее свидетельствовала не об уважении, а об осознании того, что президент США говорит вполне серьезно.

Александр Краев политолог и эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Реакция понятна, ведь раньше трудно было представить, что такие заявления можно серьезно произносить на крупнейшем международном форуме. Но теперь, когда Трамп снова у власти и окружил себя командой абсолютных лоялистов без собственной позиции, пока он откровенно продвигает "Стратегию 2025" (Project 2025). Становится все более очевидно, что он готов бороться со свободой слова как в США, так и за их пределами и это надо воспринимать серьезно, ведь есть прямые риски. Главный среди них – что он может перейти от нарратива к полноценной политической стратегии.

Обратите внимание! Project 2025 - это стратегический план, разработанный более 100 консервативными организациями для второго президентского срока Дональда Трампа. Опубликованный в 2023 году материал на 900 страниц предлагает радикальную реформу федерального правительства США, с заменой тысяч госслужащих лоялистами, сокращением регуляций, массовыми депортациями, отменой "зеленых" инициатив, ограничением социальных программ и усилением президентской власти.



Несмотря на то, что сам Трамп официально дистанцировался от этого проекта, множество его действий в 2025 году отражают его основные, что вызывает поддержку со стороны республиканцев как "консервативное обещание" и критику от демократов за "откровенный авторитаризм".

Сам Трамп превратил выступление в почти часовой монолог, где распилялся на разные темы – от самовосхваления и обещаний мира во всем мире, до обвинений союзников в том, что своей миграционной политикой они разрушают собственные страны. Трамп также заявил, что сами же Штаты живут в "золотое время", а он лично уже "остановил семь войн", несмотря на то, что часть из этих конфликтов на самом деле до сих пор продолжается.



Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН / Фото Getty Images

Основной мишенью трамповской критики стала сама ООН и европейские союзники. Организацию Трамп назвал неэффективной, которая, мол, только "пишет гневные письма" и ничего не делает для прекращения войн. В частности, Трамп обвинил структуры ООН в финансировании мигрантов, которые якобы "захватывают Запад", и даже пошутил о сломанном эскалаторе и телесуфлере, которые помешали его выступлению, что якобы также свидетельствует о недееспособности организации.

Советник по нацбезопасности времен первой каденции Трампа – Джон Болтон прокомментировал выступление президента США для The Washington Post. Он подчеркнул, что некоторые упреки Трампа в сторону ООН оправданы, ведь Болтон и сам часто критикует организацию за плохую эффективность. Однако агрессивные нападки на союзников Америки Болтон рассматривает едва ли не как профнепригодность американского президента и, по его мнению, именно об этом во время выступления Трампа задумывались мировые лидеры в зале.



Особый акцент американский президент сделал на миграции и энергетике. Европу Трамп описал как континент, "переживающий вторжение нелегалов, невиданное в истории", а климатическую, или так называемую "зеленую" политику – как "самую большую аферу в мире". Фактически, Трамп в своей речи перечеркнул всю американскую и европейскую политику последних десятилетий, агитируя сделать резкий разворот в противоположном направлении.

Александр Краев советует лучше присматриваться к заявлениям американских правых консерваторов, которые сегодня фактически формируют американскую повестку дня, и уже потом оценивать будущие действия администрации Трампа и самого президента США.

Имя эксперта Научная степень/должность Взять того же (Стива) Бэннона, который фактически является главным "нарративным дизайнером" американского антиглобализма. Он утверждает, что все американские обязательства и альянсы следует пересмотреть, и что они больше не должны основываться на глобальном сотрудничестве или совместном решении международных проблем, а должны строиться на идеологии. Бэннон говорит, что новый мировой порядок должен стать союзом правых против союза левых даже на международной арене. Поэтому нужно внимательно следить, куда это может завести. Риторика – это одно, но если она превратится в практический пересмотр американских позиций, это уже станет реальной проблемой.

Выступление Дональда Трампа на трибуне ООН можно смело рассматривать как полноценный идеологический манифест – против глобализма, против климатической политики и против международных институтов, олицетворяющих совокупность взглядов и ценностей. Если внимательно проследить за его речами и действиями на посту президента, становится все очевиднее, почему на этот раз в зале Генассамблеи уже никто не смеялся. Мировые лидеры слушали молча, осознавая, что Трамп вполне способен превратить свои убеждения в официальную политику США.