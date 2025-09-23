Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа в його соцмережі.

Що написав Трамп про кордони України 1991 року?

Президент США заявив, що він "ознайомився з військово-економічною ситуацією між Україною та Росією та повністю зрозумів її". І виглядає на те, що змінив свою думку щодо України.

На це вплинули й "економічні проблеми, які Україна спричиняє Росії".

Я вважаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, здатна боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді. З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, початкові кордони (України, – 24 Канал), з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б і ні?

– написав Трамп.

За його словами, Росія "безцільно воює вже три з половиною роки". А війну Трамп назвав такою, яку "справжня військова сила мала б виграти менш ніж за тиждень".

Лідер Сполучених Штатів вважає, що це робить Росію схожою на "паперового тигра".



Трамп про кордони України 1991 року / Скриншот 24 Каналу

Він розвинув свою думку, детально описавши проблеми з паливом, яких зазнають росіяни. Трамп указав, що більшість грошей з бюджету Росії витрачаються на боротьбу з Україною.

Україна ж, на думку Трампа, "має Великий Дух" і тільки покращує свої позиції. Він натякнув, що Київ може не тільки відвоювати свої території – але й, можливо, захопити російські.

Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді і, хто знає, можливо, навіть зайти далі! Путін і Росія мають ВЕЛИКІ економічні проблеми, і зараз саме час для України діяти. У будь-якому разі, я бажаю обом країнам успіхів. Ми продовжуватимемо постачати зброю НАТО, щоб НАТО робило з нею все, що хоче. Удачі всім!

– своєрідно завершив Трамп.