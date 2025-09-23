Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети.

Смотрите также Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: первые заявления для СМИ

Что написал Трамп о границах Украины 1991 года?

Президент США заявил, что он "ознакомился с военно-экономической ситуацией между Украиной и Россией и полностью понял ее". И похоже на то, что изменил свое мнение относительно Украины.

На это повлияли и "экономические проблемы, которые Украина вызывает России".

Я считаю, что Украина, при поддержке Европейского Союза, способна бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и в частности НАТО, начальные границы (Украины, – 24 Канал), с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы и нет?

– написал Трамп.

По его словам, Россия "бесцельно воюет уже три с половиной года". А войну Трамп назвал такой, которую "настоящая военная сила должна была бы выиграть менее чем за неделю".