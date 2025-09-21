Речь идет о серии успешных ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Смотрите также Имеют 2 последствия: в ISW объяснили, какие проблемы для Кремля создают украинские удары по НПЗ

Как удары по НПЗ дали Украине рычаг влияния?

Украинские удары по вражеским НПЗ подорвали один из важнейших источников доходов России. В то же время агрессор все больше ресурсов вкладывает в свою наступательную кампанию и беспилотные удары, достигая минимальных результатов.

Такое сочетание создает финансово неблагоприятную ситуацию для россиян и предоставляет Украине крайне необходимый рычаг влияния для следующего раунда мирных переговоров,

– пишут в Forbes.

Обратите внимание! В течение лета Украина провела серию скоординированных атак БпЛА большой дальности на российские НПЗ, что повлекло серьезные нарушения работы топливной инфраструктуры страны. В частности, в августе было атаковано более 10 предприятий, что привело к остановке около 17% нефтеперерабатывающих мощностей России – примерно 1,1 миллиона баррелей в сутки.

Интересно, что способность Украины поражать глубокие цели на территории противника обусловлена прогрессом в развитии ее беспилотной авиации.

В СМИ предположили, что многие из этих ударов осуществляют с помощью ударных дронов "Лютый" отечественного производства, что не требует разрешения других стран. Более того, инженеры провели модернизацию, увеличив дальность полета до более 2 000 километров при значительной полезной нагрузке.

Украинские атаки имеют прямое влияние на экономику страны-агрессора. В частности, они вызвали дефицит топлива, что привело к рекордному росту цен на бензин и заставило Москву ограничить экспорт для стабилизации внутреннего рынка. Таким образом нестабильность поставок побуждает международных покупателей обращаться к другим поставщикам, а доходы России сокращаются, что ограничивает доступные ей для военных операций средства.

Кроме того, значительные финансовые ресурсы приходится направлять на ремонт и защиту нефтеперерабатывающих заводов.

Хотя Россия имеет большую экономику, убытки в энергетическом секторе составляют для нее значительную нагрузку,

– отметили в Forbes.

Там также предположили, что дисбаланс между эскалацией расходов, сокращением доходов и минимальными достижениями заставит лидеров страны-агрессора вернуться за стол переговоров.

Зато, если Украина сумеет сохранить инициативу, подрывая военную мощь и экономическую устойчивость России, Киев вступит в новый этап переговоров с сильной "картой" в руках.

Что говорит об ударах по НПЗ Зеленский?

Поражение вражеских НПЗ прокомментировал на встрече с журналистами Владимир Зеленский, передает 24 Канал. По словам президента, сейчас все зависит от количества дронов, которые украинцы используют за сутки.

В последнее время беспилотников стало больше, однако все еще недостаточно для тех показателей, которые поставили перед отечественными производителями и Минобороны.

Как только количество дронов будет сопоставимым с "русскими" – они это почувствуют по топливному дефициту, по количеству. Мы это видим с вами все больше и больше. Долетает немного больше,

– подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что теперь производство дальнобойных дронов в Украине вышло на уровень, когда все зависит исключительно от финансирования этого оружия.

