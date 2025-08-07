Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Как работает украинский дрон "Лютый"?

Разработка дрона "Лютый" началась в 2022 году предприятием "Антонов" в сотрудничестве с государственным концерном "Укроборонпром". Сначала он позиционировался как дальнобойный БпЛА одноразового использования – так называемый "дрон-камикадзе".

В конце 2023 года беспилотник поступил в боевые подразделения, а уже в 2024 его зафиксировали в реальных боевых применениях на территории России.

Начальная модификация "Лютого" весила 250 – 300 килограммов, имела размах крыльев 6,7 метра и длину 4,4 метра. Эти первые версии несли 50 килограммов взрывчатки с дальностью до 1000 километров.

Впоследствии боеприпас оснастили большей боевой частью (75 килограммов) и увеличили радиус действия до 2000 километров. Стоимость одного дрона – примерно 200 000 долларов, что значительно дешевле крылатой ракеты, хотя и дороже российского "Шахед".

Учитывая большую дальность полета и высокую вероятность воздействия РЭБов, "Лютый" не предназначен для дистанционного пилотирования. Вместо этого дрон использует спутниковую навигацию и инерционные системы на начальном этапе полета, а при приближении к цели включает систему машинного зрения. Это позволяет дрону маневрировать, избегать радаров, обходить ПВО ближнего радиуса действия и точно поражать объекты.

Учитывая эффективность, ожидается дальнейший рост применения "Лютого" – особенно после того, как Германия инвестировала в производство еще 500 единиц.