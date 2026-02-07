Об этом Общественному рассказал председатель общины Василий Андриешин.

Какие последствия атаки в Бурштыне?

Россияне нанесли комбинированный удар ракетами и дронами по Бурштынской общине Ивано-Франковской области. Обстрел начался около 03:00, а последние беспилотники сбили примерно в 09:00.

В городе исчезло теплоснабжение, нет ни горячей, ни холодной воды. Эти услуги восстановятся ориентировочно к утру 8 февраля. К счастью, жилые дома не пострадали, раненых нет.

Бурштынская ТЭС, которая была основной целью врага, приостановила работу, получив серьезные повреждения.

Справка: Бурштынская ТЭС является одной из самых мощных электростанций Украины, которая обеспечивает светом 3 миллиона пользователей из Закарпатской и частично Ивано-Франковской и Львовской областей.

Какие последствия массированной атаки по Ивано-Франковской области?

В результате обстрелов в Ивано-Франковской области предварительно никто не пострадал. Известно о повреждении домохозяйств в Галицкой и Рогатинской общинах.

Применены 4,5 очереди графиков почасовых отключений электроэнергии из-за сложной ситуации в энергетике.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что свет будет подаваться только 4 – 5 часов в день в ближайшее время. Также возможны перебои с водоснабжением.