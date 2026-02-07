Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА.

Смотрите также Кропивницкий, Харьков и другие регионы под ударом: там взрывы во время атаки БпЛА

Какие последствия обстрела на Днепропетровщине?

Под обстрелом оказалось Днепр, есть повреждения на территории коммунального предприятия Изуродованные здания, а еще – троллейбусы, другой автотранспорт.

Враг также попал по Петропавловской, Межевской и Раевской громадах, что на Синельниковщине. Под обстрелом было именно Синельниково.

Пострадала 68-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

В результате обстрелов повреждены частные дома, здание пожарного подразделения, авто, газопровод.

Российские войска также обстреляли из артиллерии Никопольский район. Пострадали Червоногригорьевская, Марганецкая общины.

Последствия обстрелов на Днепропетровщине

Какие еще регионы пострадали 7 февраля?