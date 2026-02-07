Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА.
Какие последствия обстрела на Днепропетровщине?
Под обстрелом оказалось Днепр, есть повреждения на территории коммунального предприятия Изуродованные здания, а еще – троллейбусы, другой автотранспорт.
Враг также попал по Петропавловской, Межевской и Раевской громадах, что на Синельниковщине. Под обстрелом было именно Синельниково.
Пострадала 68-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.
В результате обстрелов повреждены частные дома, здание пожарного подразделения, авто, газопровод.
Российские войска также обстреляли из артиллерии Никопольский район. Пострадали Червоногригорьевская, Марганецкая общины.
Последствия обстрелов на Днепропетровщине
Какие еще регионы пострадали 7 февраля?
Россия массированно атаковала ракетами "Калибр" Бурштын в Ивано-Франковской области.
Взрывы раздавались и в Винницкой области. Через нее ракеты летели на Бурштын, но одновременно Россия, вероятно, атаковала какой-то объект области ракетой "Циркон".
Громко было в Ровно, где раздавалась серия взрывов на фоне воздушной тревоги.
На Львовщине также слышали взрывы. Ракеты могли атаковать Броды, также в области были вражеские ударные БпЛА.