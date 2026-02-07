Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Які наслідки обстрілу на Дніпропетровщині?

Під обстрілом опинилося Дніпро, є пошкодження на території комунального підприємства Понівечені будівлі, а ще – тролейбуси, інший автотранспорт.

Ворог також поцілив по Петропавлівській, Межівській і Раївській громадах, що на Синельниківщині. Під обстрілом було саме Синельникове.

Постраждала 68-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні оселі, будівля пожежного підрозділу, авто, газогін.

Російські війська також обстріляли з артилерії Нікопольщину. Потерпали Червоногригорівська, Марганецька громади.

Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині

Які ще регіони постраждали 7 лютого?