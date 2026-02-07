Про вибухи у Бурштині написали у Суспільному. Розповідаємо, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки Росія знову тероризує "Шахедами": загроза досягла західних областей
Що відомо про обстріл Бурштина вночі 7 лютого?
У всій Україні вночі 7 лютого оголосили повітряну тривогу через масовану атаку ударними дронами та пуски ворогом крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. За даними моніторів та Повітряних сил, ворог застосував понад десяток ракет морського базування.
О 4 ранку місцеві в Івано-Франківській області почули вибухи, зокрема у місті Бурштин. Туди летіли всі "Калібри", які запустили росіяни.
Також у бік Заходу України на момент публікації рухалися ще десятки ударних дронів ворога. Переважно через Вінницьку область.
Де ще атакував ворог із повітря упродовж доби?
- О 3 ранку приблизно стало відомо про звуки вибухів у Кропивницькому. У переддень ворог вже бив по місту ракетами і БпЛА.
- Також трохи раніше, перед північчю, на Волині БпЛА пошкодили об'єкт критичної інфраструктури.