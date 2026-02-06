Про наслідки атаки повідомили в Волинській ОВА. Попередньо, постраждалих нема.
Хронологія атаки Росія знову тероризує "Шахедами": загроза досягла західних областей
Що відомо про атаку на Волинь 6 лютого та її наслідки?
Кілька годин увечері 6 лютого у різних районах Волинської області тривала повітряна тривога. Російська армія проводила атаку своїми ударними дронами.
Ближче до півночі виконувач обов'язків начальника Волинської ОВА Роман Романюк повідомив, які в атаки є наслідки.
Унаслідок однієї з атак постраждав об'єкт критичної інфраструктури у нашій області,
– написав Романюк.
Триває ліквідація наслідків, на місці вже працюють всі відповідні служби. Інформація про постраждалих чи загиблих не надходила.
Влада нагадала, що не можна публікувати чи поширювати фото і відео про місця влучань.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Де ще атакував ворог із повітря упродовж доби?
- 6 лютого вранці ворог вдарив по Кропивницькому "Кинджалами" та ракетами Х-69, а ще й безпілотниками. Вибухи у місті пролунали кілька разів.
- А ввечері на Київщині лунали вибухи через атаку дронів, що налетіли з боку Чернігівщини. Сили ППО активно працювали проти них.