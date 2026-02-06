Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про ракетний удар ворога по Кропивницькому?

Тривогу у Кропивницькому оголосили ще о 02:55 6 лютого. Спочатку ворог бив по місту своїми ударними безпілотниками, а згодом додалася загроза через зліт російського літака МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал".

О 08:57 Повітряні сили повідомили про рух швидкісної цілі у напрямку Кропивницького. Через хвилину, за даними Суспільного, у місті прогриміли перші вибухи.

Після цього ворог запустив у напрямку міста й крилаті ракети. Зокрема, Повітряні сили писали, що ракети рухають у напрямку Кіровоградської області.

Ще вибухи чули у Кропивницькому о 09:03 та 09:05, про що писали місцеві кореспонденти.

За даними моніторингових спільнот, окупанти після "Кинджала", ймовірно, могли пустити у напрямку Кропивницького крилаті ракети Х-69. Вибухи у місті лунали також і о 09:09 та 09:12.