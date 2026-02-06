Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
До теми Росія атакувала Україну понад 300 ударними БпЛА, "Кинджалами" та Х-59: є влучання на 14 локаціях
Які наслідки ворожої атаки по Кропивницькому та області 6 лютого?
Андрій Райкович написав, що російський агресор здійснив масовану атаку по Кіровоградській області, застосувавши ракети та ударні дрони.
В одній з громад Олександрійського району зафіксовано пошкодження житлових будинків та ліній електропередач,
– зазначив начальник ОВА.
За даними посадовця, до відновлення електроенергії взялися аварійні бригади ПрАТ "Кіровоградобленерго". Вони роблять все можливе, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу та відновити стабільне електропостачання.
"В Кропивницькому районі пошкоджено складську будівлю", – пояснив Райкович.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Що відомо про вибухи у Кропивницькому 6 лютого?
Російська армія вночі та вранці 6 лютого атакувала Кіровоградську область. Спочатку ворог запускав по регіону ударні безпілотники, через що там працювала протиповітряна оборона.
Після 08:30 Повітряні сили повідомили про зліт російського літака МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал". Згодом стало відомо про пуски швидкісних цілей у напрямку Кропивницького.
На цьому окупанти не зупинилися та почали пускати по регіону й крилаті ракети типу Х-59/69. Монітори також писали, що у напрямку Кропивницького летіли ще дрони типу "Шахед".