Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
К теме Россия атаковала Украину более 300 ударными БпЛА, "Кинжалами" и Х-59: есть попадания на 14 локациях
Какие последствия вражеской атаки по Кропивницкому и области 6 февраля?
Андрей Райкович написал, что российский агрессор совершил массированную атаку по Кировоградской области, применив ракеты и ударные дроны.
В одной из общин Александрийского района зафиксировано повреждение жилых домов и линий электропередач,
– отметил начальник ОВА.
По данным чиновника, к восстановлению электроэнергии взялись аварийные бригады ЧАО "Кировоградоблэнерго". Они делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела и восстановить стабильное электроснабжение.
"В Кропивницком районе повреждено складское здание", – объяснил Райкович.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.
Что известно о взрывах в Кропивницком 6 февраля?
Российская армия ночью и утром 6 февраля атаковала Кировоградскую область. Сначала враг запускал по региону ударные беспилотники, из-за чего там работала противовоздушная оборона.
После 08:30 Воздушные силы сообщили о взлете российского самолета МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал". Впоследствии стало известно о пусках скоростных целей в направлении Кропивницкого.
На этом оккупанты не остановились и начали пускать по региону и крылатые ракеты типа Х-59/69. Мониторы также писали, что в направлении Кропивницкого летели еще дроны типа "Шахед".