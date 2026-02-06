Об этом сообщает Суспильне.

Что известно о ракетном ударе врага по Кропивницкому?

Тревогу в Кропивницком объявили еще в 02:55 6 февраля. Сначала враг бил по городу своими ударными беспилотниками, а впоследствии добавилась угроза из-за взлета российского самолета МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал".

В 08:57 Воздушные силы сообщили о движении скоростной цели в направлении Кропивницкого. Через минуту, по данным Общественного, в городе прогремели первые взрывы.