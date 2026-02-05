Где движутся вражеские дроны, какие области уже стали "красными" и раздавались ли где-то взрывы – рассказывает 24 Канал. Информацию мы собирали из телеграм-канала Воздушных сил ВСУ.

Где сейчас есть воздушная тревога?

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

21:31, 5 февраля

БПЛА на Харьковщине, вектор Берестин.

21:23, 5 февраля

На Черниговщине разведывательный БПЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения! Привлечены средства для его сбивания (Новгород-Северский р-н).

21:14, 5 февраля

Город Запорожье: БПЛА с севера на город.

21:04, 5 февраля

БПЛА на Сумщине, мимо Хотинь курсом на восток.

20:47, 5 февраля

БПЛА на Николаевщине, направление Новая Одесса/Вознесенск.

20:23, 5 февраля

БПЛА на Днепр, Кривой Рог, Каменское, Никополь, Кременчуг.