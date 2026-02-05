Где движутся вражеские дроны, какие области уже стали "красными" и раздавались ли где-то взрывы – рассказывает 24 Канал. Информацию мы собирали из телеграм-канала Воздушных сил ВСУ.
К теме Угроза доходила до Львовщины: Россия терроризировала Украину "Шахедами"
Где сейчас есть воздушная тревога?
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
БПЛА на Харьковщине, вектор Берестин. На Черниговщине разведывательный БПЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения! Привлечены средства для его сбивания (Новгород-Северский р-н). Город Запорожье: БПЛА с севера на город. БПЛА на Сумщине, мимо Хотинь курсом на восток. БПЛА на Николаевщине, направление Новая Одесса/Вознесенск. БПЛА на Днепр, Кривой Рог, Каменское, Никополь, Кременчуг.
