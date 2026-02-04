Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. 24 Канал следит, где двигаются российские "Шахеды".
Где летят "Шахеды"?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. Скоростная цель курсом на Одесскую область (Сарата). Угроза применения баллистического вооружения с южного направления. БпЛА с севера курсом на Кривой Рог. БпЛА курсом на Сумы. БпЛА на Днепропетровщине курсом на Павлоград с юга.
