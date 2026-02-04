Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухають російські "Шахеди".

Де летять "Шахеди"?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

21:16, 4 лютого

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

20:59, 4 лютого

Швидкісна ціль курсом на Одещину (Сарата).

20:56, 4 лютого

Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

20:46, 4 лютого

БпЛА з півночі курсом на Кривий Ріг.

20:24, 4 лютого

БпЛА курсом на Суми.

20:22, 4 лютого

БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоград з півдня.

19:50, 4 лютого

БпЛА курсом на Запоріжжя.