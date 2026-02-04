Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухають російські "Шахеди".
Дивіться також Росія "обіцяла" не бити по енергетиці, та порушила слово: Україна звернулася до Держдепу
Де летять "Шахеди"?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Швидкісна ціль курсом на Одещину (Сарата). Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку. БпЛА з півночі курсом на Кривий Ріг. БпЛА курсом на Суми. БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоград з півдня. БпЛА курсом на Запоріжжя.
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Швидкісна ціль курсом на Одещину (Сарата).
Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку.
БпЛА з півночі курсом на Кривий Ріг.
БпЛА курсом на Суми.
БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоград з півдня.
БпЛА курсом на Запоріжжя.