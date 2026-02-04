Про це повідомляє Суспільне.
Які дані про обстріли Україна передала США?
Ольга Стефанішина розповіла, що 3 лютого посольство передало детальну інформацію про всі обстріли, які відбувалися з моменту оголошення так званої згоди Росії на перемир'я.
Дані підготували у взаємодії зі Збройними силами та Міністерством енергетики.
"Стефанішина впевнена, що ці дані вплинуть на переговори, оскільки підважують позицію Росії. Пані посол сподівається, що американська сторона обере підхід "менше ілюзій, більше тиску", – навело ЗМІ слова посадовиці.
Окрім цього, Україна зосередиться на лобіюванні в Конгресі США законопроєкту про санкції проти країн, які купують російські енергоресурси. Цікаво, що в обох палатах зареєстровано щонайменше 3 такі законопроєкти.
Пані посол уточнила, що наразі триває робота над текстами та пошук компромісів. Щоб винести ці проєкти на голосування, потрібна "мобілізація волі".
Довідка. Найвідомішим є законопроєкт республіканця Ліндсі Грема. Документ чекає вже понад рік. Він пропонує запровадити 500 відсотків мит для країн, які закупають російські енергоносії, зокрема, Індії і Китаю. Втім, Індія досі закуповує російську нафту, хоча Трамп казав, що домовився з Моді.
Що відомо про енергетичне перемир'я і скільки разів його порушила Росія?
Не бити по енергетиці запропонував Трамп. 29 січня він вийшов із заявою, мовляв, особисто попросив Путіна віддати наказ не обстрілювати українські міста під час морозів.
Перемир'я мало тривати тиждень, але фактично тривало кілька днів. У цей час ворог бив по логістиці, зокрема тепловозах, та цивільній інфраструктурі. І по шахтарях ДТЕК.
3 лютого Росія здійснила наймасованішу атаку на енергетику України з початку 2026 року. Володимир Зеленський сказав, що очікує реакції Трампа.
Марк Рютте назвав удар тривожним сигналом. Генсек НАТО був у Києві 3 лютого.
В Білому домі сказали, що Трамп не здивований, адже Росія й Україна давно ведуть війну. А сам Трамп пізніше сказав – задоволений і не вбачає порушень.
У ніч на 4 лютого росіяни атакували енергетичну інфраструктуру в кількох областях. На ранок були знеструмлення в Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях, в низці регіонів запровадили аварійні відключення.
Також уночі були жорстокі удари по Одесі, а напередодні – по Запоріжжю та Києву. Як заявив Денис Шмигаль, була сильно пошкоджена Дарницька ТЕЦ.