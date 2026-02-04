Щонайменше, схоже, саме так вважає Дональд Трамп. Він відповів на питання журналістів щодо цієї теми у Білому домі.

Коли, на думку Трампа, тривало енергетичне перемир'я в Україні та Росії?

Президент США Дональд Трамп заявив, що порушення його домовленостей із російським президентом Володимиром Путіним не було. Мовляв, той обіцяв тижневу паузу, і дотримав слова.

Пауза була з неділі до неділі. Вона закінчилася, і Путін зараз сильно вдарив по них. Путін дотримав свого слова,

– сказав Трамп.

Ба більше, глава Білого дому цілком задоволений цією паузою. Адже цінним за суворих зимових погодних умов є навіть короткий перепочинок.

Зверніть увагу: у ніч на 3 лютого 2026 року Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на Україну, застосувавши понад 70 балістичних та крилатих ракет і 450 ударних дронів.



У низці областей постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури, також житлові будинки та цивільні об'єкти. Тобто паузу у Путіна використали хіба для накопичення озброєнь.

Яким насправді було енергетичне перемир'я?