Щонайменше, схоже, саме так вважає Дональд Трамп. Він відповів на питання журналістів щодо цієї теми у Білому домі.
Коли, на думку Трампа, тривало енергетичне перемир'я в Україні та Росії?
Президент США Дональд Трамп заявив, що порушення його домовленостей із російським президентом Володимиром Путіним не було. Мовляв, той обіцяв тижневу паузу, і дотримав слова.
Пауза була з неділі до неділі. Вона закінчилася, і Путін зараз сильно вдарив по них. Путін дотримав свого слова,
– сказав Трамп.
Ба більше, глава Білого дому цілком задоволений цією паузою. Адже цінним за суворих зимових погодних умов є навіть короткий перепочинок.
Зверніть увагу: у ніч на 3 лютого 2026 року Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на Україну, застосувавши понад 70 балістичних та крилатих ракет і 450 ударних дронів.
У низці областей постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури, також житлові будинки та цивільні об'єкти. Тобто паузу у Путіна використали хіба для накопичення озброєнь.
Яким насправді було енергетичне перемир'я?
Володимир Зеленський вказував, що пауза між ударами Росії тривала заледве 4 дні. Президент України заявляв, що очікує реакції США на масований обстріл, що стався уночі 3 лютого.
Раніше, 29 січня, Дональд Трамп розповідав, що попросив Володимира Путіна тимчасово припинити обстріли України через різке похолодання. Пауза мала тривати один тиждень.