Під ударами опинилися Київ, Дніпро, Харків та інші населені пункти. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Небо над Україною заполонили російські БпЛА та ракети: куди вони летять

Що відомо про наслідки масованої атаки 3 лютого?

02:25, 3 лютого Київ. Є повідомлення про пошкодження кількох житлових багатоповерхівок і закладу освіти у Дніпровському районі – загоряння у приміщенні дитсадка. Також пишуть про пошкодження господарської забудови у Деснянському районі. У ці два райони були виклики медиків. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі є влучання в нежитлову забудову. 02:20, 3 лютого Сумщина. У Конотопі пошкоджена школа, приватні будинки та обʼєкти інфраструктури. Про постраждалих інформацію уточнюють. Один із приватних житлових будинків зруйновано, люди живі. 02:15, 3 лютого Харків. На цей час відомо про удар БпЛА по мусту Дергачі, що завдав шкоди двом людям – 79-річна жінка має гостру реакцію на стрес, 22-річний чоловік госпіталізований. Ще двоє людей постраждали у Харкові, 27-річному та 58-річному чоловікам допомагають медики.



Харків били дронами, ракетною системою залпового вогню, балістикою та КАБами. 02:10, 3 лютого Дніпро. Агломерація Дніпра зазнала масованої атаки дронів. Також кілька балістичних ракет ворог скерував у цей район. Наразі про наслідки не інформували. 02:05, 3 лютого Запоріжжя. Поки що не було інформації про наслідки. Та місто і район були під атакою БпЛА і, ймовірно, балістики. 02:00, 3 лютого Масована атака на Україну розпочалася після півночі 3 лютого. Ворог упродовж годин застосовував ударні безпілотники, балістичне та інше озброєння. Монітори писали про застосування Х-22 чи Х-32 зі стратегічної авіації, зокрема Ту-22М3. А ще й про "Циркони" з південного напрямку. Не мовлячи вже й про РЗСВ, з якого вдарили по Харкову. Відомо і про виліт Ту-95МС та Ту-160, які несуть крилаті ракети. Обстріл цією зброєю може відбутися трохи пізніше, ближче до ранку. Повітряна тривога тим часом триває майже в усій Україні.

