У вечірньому зверненні український президент нагадав, що саме американці запропонували сторонам утриматися від ударів по енергетиці на час дипломатії і сильних морозів. Росія відповіла на пропозицію США черговим терором, випустивши по Україні рекордну кількість балістики.

Як Зеленський звернувся до США на тлі атаки 3 лютого?

Глава держави підкреслив, що Київ чекає реакції від партнера.

Ми очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари,

– заявив політик.

Володимир Зеленський пригадав, що Дональд Трамп просив Путіна не обстрілювати українську енергетику принаймні тиждень Втім, минуло неповних чотири дні – і окупанти взялися за старе.

Москва вкотре показала, що їй не можна довіряти.

Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі?,

– зазначив президент.