У вечернем обращении украинский президент напомнил, что именно американцы предложили сторонам воздержаться от ударов по энергетике на время дипломатии и сильных морозов. Россия ответила на предложение США очередным террором, выпустив по Украине рекордное количество баллистики.

Как Зеленский обратился к США на фоне атаки 3 февраля?

Глава государства подчеркнул, что Киев ждет реакции от партнера.

Мы ожидаем реакции Соединенных Штатов Америки на российские удары,

– заявил политик.

Владимир Зеленский вспомнил, что Дональд Трамп просил Путина не обстреливать украинскую энергетику по крайней мере неделю Впрочем, прошло неполных четыре дня – и оккупанты взялись за старое.

Москва в очередной раз показала, что ей нельзя доверять.

Если их слово не держится уже сейчас, то чего ожидать дальше?,

– отметил президент.