Ракетный обстрел Белгорода продолжался полчаса. Воздушную тревогу объявили в 19:00, а около 19:30 ее отменили, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Что известно о последствиях ракетной атаки на Белгород?

После того, как взрывы затихли, жители Белгорода и соседних населенных пунктов обнаружили, что у них нет ни света, ни воды. Также местные жалуются на перебои со связью.

Губернатор Белгородской области Владислав Гладков вышел в эфир и сообщил, что ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. В результате атаки пострадавших нет. В то же время, уточнил чиновник, серьезные повреждения получили энергообъекты.

По данным СМИ, речь идет о подстанции "Фрунзенская" в районе села Драгунское Белгородского округа и подстанции "Белгород" в районе улицы Сторожевой в самом городе.

Эти удары вызвали локальные сбои в энергосети, из-за чего в девяти муниципалитетах области наблюдаются проблемы со светом.

Так об исчезновении света также сообщают жители в Яковлевском, Шебекинском, Грайворонском, Ракитянском, Краснояружском и Ивнянском округах. Отключения фиксируют и в Старом Осколе – там проблемы начались во время обстрела. Если ситуация будет критической – организуют пункты обогрева и подвоз воды, об этом сообщил местный оперштаб.

Что известно о последствиях последних ударов по России?