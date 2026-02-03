Ракетний обстріл Бєлгорода тривав півгодини. Повітряну тривогу оголосили о 19:00, а близько 19:30 її скасували, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Перенести війну на територію агресора: скільки відсотків українців підтримують удари по Росії

Що відомо про наслідки ракетної атаки на Бєлгород?

Після того як вибухи затихли, мешканці Бєлгорода і сусідніх населених пунктів виявили, що в них немає ані світла, ані води. Також місцеві скаржаться на перебої зі зв'язком.

Бєлгород після ракетної атаки: дивіться відео

Губернатор Бєлгородської області Владислав Гладков вийшов в ефір і повідомив, що ЗСУ завдали масованого ракетного удару по Бєлгороду і Бєлгородському округу. Внаслідок атаки постраждалих немає. Водночас, як уточнив чиновник, серйозних пошкоджень зазнали енергооб'єкти.

За даними ЗМІ, йдеться про підстанцію "Фрунзенська" в районі села Драгунське Бєлгородського округу та підстанцію "Бєлгород" у районі вулиці Сторожової у самому місті.

Ці удари спричинили локальні збої в енергомережі, через що в дев'яти муніципалітетах області спостерігаються проблеми зі світлом.

Бєлгород занурився у темряву після ракетних прильотів: дивіться відео

Так, про зникнення світла також повідомляють жителі у Яковлівському, Шебекінському, Грайворонському, Ракитянському, Краснояружському та Івнянському округах. Відключення фіксують і у Старому Осколі – там проблеми почалися під час обстрілу. Якщо ситуація буде критичною – організують пункти обігріву та підвезення води, про це повідомив місцевий оперштаб.

У Бєлгороді зникли світло та вода: дивіться відео

Що відомо про наслідки останніх ударів по Росії?