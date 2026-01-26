Кадри наслідків атаки опублікував телеграм-канал Exilenova+.

Дивіться також Подекуди у Росії після невідомих вибухів стався блекаут

Які наслідки влучання у завод "Енергія"?

Згідно з опублікованими кадрами, завод зазнав удару ще 4 січня, втім деталі викрились лише зараз.

Внаслідок атаки зафіксовано щонайменше 5 прямих влучань в об'єкт. Три удари в одну з будівель, ще два – в іншу. Одне приміщення зруйноване вщент.

Нагадаємо, раніше місцева влада спростовувала влучання й відверто брехала про "падіння уламків".



Наслідки ударів по ПАТ "Енергія" / Скриншот Exilenova+

Що виготовляють на заводі "Енергія" у Єльці?

ПАТ "Енергія" у Єльці Липецької області безпосередньо є частиною російського ВПК. Це підприємство є провідним виробником хімічних джерел струму. Продукція заводу широко використовується у різних секторах, зокрема в оборонній промисловості, цивільній авіації, морському транспорті та енергетичному комплексі.

Відомо, що "Енергія" є єдиним виробником батарей для модулів планування і корекції, які встановлюють на авіаційні бомби. Крім того, завод займається виготовленням акумуляторів для оперативно-тактичних ракет "Іскандер-М", крилатих морських ракет та універсальні батареї для енергопостачання спеціальної техніки.

Завод знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського військово-промислового комплексу, але він продовжував працювати.

Після атаки на ПАТ "Енергія" у травні 2025 року в Генштабі повідомили, що зупинка роботи цього підприємства позбавила частину російської військової техніки необхідних акумуляторів.

Завод "Енергія" атакували й раніше: що відомо?