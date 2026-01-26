Кадры последствий атаки опубликовал телеграм-канал Exilenova+.

Смотрите также Кое-где в России после неизвестных взрывов произошел блэкаут

Какие последствия попадания в завод "Энергия"?

Согласно опубликованным кадрам, завод получил удар еще 4 января, впрочем детали раскрылись только сейчас.

В результате атаки зафиксировано не менее 5 прямых попаданий в объект. Три удара в одно из зданий, еще два – в другое. Одно помещение разрушено до основания.

Напомним, ранее местные власти опровергали попадания и откровенно врали о "падении обломков".



Последствия ударов по ПАО "Энергия" / Скриншот Exilenova+

Что изготавливают на заводе "Энергия" в Ельце?

ПАО "Энергия" в Ельце Липецкой области непосредственно является частью российского ВПК. Это предприятие является ведущим производителем химических источников тока. Продукция завода широко используется в различных секторах, в частности в оборонной промышленности, гражданской авиации, морском транспорте и энергетическом комплексе.

Известно, что "Энергия" является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции, которые устанавливают на авиационные бомбы. Кроме того, завод занимается изготовлением аккумуляторов для оперативно-тактических ракет "Искандер-М", крылатых морских ракет и универсальные батареи для энергоснабжения специальной техники.

Завод находится под санкциями ЕС, США, Японии и других стран из-за его значения для российского военно-промышленного комплекса, но он продолжал работать.

После атаки на ПАО "Энергия" в мае 2025 года в Генштабе сообщили, что остановка работы этого предприятия лишила часть российской военной техники необходимых аккумуляторов.

Завод "Энергия" атаковали и раньше: что известно?