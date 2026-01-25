Об этом сообщил телеграмм-канал Exilenova+.

Смотрите также Белгород не спит: после массированной атаки там нет света и тепла, повреждены дома

Что взрывалось в России?

В Белгороде, по данным местных, вечером 24 января раздавались взрывы. Вероятной целью россияне называют местную ТЭЦ. На видео из сети видно, как после якобы ударов в городе исчезает свет. Также россияне заявили о проблемах с отоплением.

Также в Таганроге местные услышали взрывы после предупреждения об угрозе атаки дронов. Кое-где происходили пожары, а впоследствии – блэкаут.

Пожар после взрывов в Таганроге: смотрите видео (Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика, 18+)

В то же время очевидцы утверждали, что возгорание может быть связано не с атакой, а бытовыми взрывами. Зафиксировали и повреждения трансформатора.

В Перми без света остался район Закамск. Там, по данным телеграм-каналов, может быть расположен Пермский пороховой завод.

Россияне жалуются на отключение света: смотрите видео

Также сообщалось о частичном обесточивании Зарайска Московской области. Местная энергокомпания объяснила это якобы аварией на сетях.

Взрывы раздавались и в российском Орле, в Брянской и Ростовской областях. Как сообщил губернатор последней Юрий Слюсарь, дроны якобы сбивали в двух районах области. Однако в результате падения БпЛА, по его словам, поврежден частный дом и автомобиль.

Серия ночных взрывов прогремела и в других городах: смотрите видео

Какие потери России наносят Силы обороны?