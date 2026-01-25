Про це повідомив телеграм-канал Exilenova+.

Що вибухало у Росії?

У Бєлгороді, за даними місцевих, звечора 24 січня лунали вибухи. Ймовірною ціллю росіяни називають місцеву ТЕЦ. На відео з мережі видно, як після нібито ударів в місті зникає світло. Також росіяни заявили про проблеми опаленням.

Також у Таганрозі місцеві почули вибухи після попередження про загрозу атаки дронів. Подекуди ставалися пожежі, а згодом – блекаут.

Пожежа після вибухів у Таганрозі

Водночас очевидці стверджували, що загоряння може бути пов'язане не з атакою, а побутовими вибухами. Зафіксували й пошкодження трансформатора.

У Пермі без світла залишився район Закамськ. Там, за даними телеграм-каналів, може бути розташований Пермський пороховий завод.

Росіяни бідкаються на відключення світла

Також повідомялось про часткове знеструмлення Зарайська Московської області. Місцева енергокомпанія пояснила це нібито аварією на мережах.

Вибухи лунали й в російському Орлі, в Брянській та Ростовській областях. Як повідомив губернатор останньої Юрій Слюсар, дрони нібито збивали у двох районах області. Проте внаслідок падіння БпЛА, за його словами, пошкоджено приватний будинок та автівку.

Серія нічних вибухів прогриміла й в інших містах

