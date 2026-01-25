Не так давно міністр оборони Михайло Федоров окреслив стратегічні цілі Сил оборони. Одна з них полягає в ліквідації 50 тисяч росіян на місяць, що має змусити Росію до миру. Так, про нові втрати ворожої армії розповідає Генштаб ЗСУ.

Скільки ще росіян відправилися до пекла?

З початку повномасштабного вторгнення російські втрати становлять:

особового складу – близько 1 234 040 (+1 020) осіб;

танків – 11 605 (+2);

бойових броньованих машин – 23 950 (+1);

артилерійських систем – 36 612 (+32);

РСЗВ – 1 624 (+1);

засоби ППО – 1 286 (+3);

літаків – 434 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 114 896 (+847);

крилаті ракети – 4 205 (+15);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 75 759 (+115);

спеціальна техніка – 4 050 (+0).



Втрати окупантів на 25 січня / Інфографіка Генштабу

