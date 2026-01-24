Вимога президента Росії Володимира Путіна, щоб Україна відмовилася від 20% Донецької області Донбасу, які вона все ще утримує, а це близько 5000 квадратних кілометрів, виявилася головною перешкодою для мирної угоди. Про це повідомляє Reuters.
Які вимоги висуває Росія щодо мирної угоди?
Володимир Зеленський відмовляється віддавати землю, яку Росія не змогла захопити за чотири роки виснажливої війни. Опитування показують низький рівень зацікавленості українців у територіальних поступках.
Тоді як речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у п'ятницю, 23 січня, що наполягання Росії на тому, щоб Україна відмовилася від усього Донбасу, є "дуже важливою умовою".
Джерело, близьке до Кремля, повідомило Reuters, що Москва розглядає так звану "формулу Анкориджа", яка, за словами Росії, була узгоджена між Трампом і Путіним на саміті на Алясці минулого серпня, як така, що передасть Росії контроль над усім Донбасом і заморозить лінії фронту в інших районах сходу та півдня України.
Чи може Україна віддати Росії Донбас?
На зустрічі у Нью-Йорку, яка відбулася у вересні, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Дональд Трамп нібито дав йому обіцянку. Він зазначив, що президент США на саміті на Алясці сказав, що вимагатиме від Володимира Зеленського відмови від контролю над Донбасом.
За словами співрозмовників NYT, хоча американський президент позитивно відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна на Алясці про відмову України від Донбасу, він не взяв на себе зобов’язання змусити Зеленського це зробити.
Водночас Володимир Зеленський повідомив, що 87% українців прагнуть миру, але 85% проти відходу військ з Донбасу. Він наголосив, що вихід з Донбасу є великим ризиком і неприпустимий для українців.