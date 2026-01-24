Требование президента России Владимира Путина, чтобы Украина отказалась от 20% Донецкой области Донбасса, которые она все еще удерживает, а это около 5000 квадратных километров, оказалась главным препятствием для мирного соглашения. Об этом сообщает Reuters.
Смотрите также Лавров настаивал, чтобы Трамп публично пообещал заставить Зеленского отказаться от Донбасса, – NYT
Какие требования выдвигает Россия по мирному соглашению?
Владимир Зеленский отказывается отдавать землю, которую Россия не смогла захватить за четыре года изнурительной войны. Опросы показывают низкий уровень заинтересованности украинцев в территориальных уступках.
Тогда как представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, 23 января, что настаивание России на том, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, является "очень важным условием".
Источник, близкий к Кремлю, сообщил Reuters, что Москва рассматривает так называемую "формулу Анкориджа", которая, по словам России, была согласована между Трампом и Путиным на саммите на Аляске в прошлом августе, как таковая, что передаст России контроль над всем Донбассом и заморозит линии фронта в других районах востока и юга Украины.
Может ли Украина отдать России Донбасс?
На встрече в Нью-Йорке, которая состоялась в сентябре, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Дональд Трамп якобы дал ему обещание. Он отметил, что президент США на саммите на Аляске сказал, что потребует от Владимира Зеленского отказа от контроля над Донбассом.
По словам собеседников NYT, хотя американский президент положительно отреагировал на предложение российского диктатора Владимира Путина на Аляске о отказе Украины от Донбасса, он не взял на себя обязательства заставить Зеленского это сделать.
В то же время Владимир Зеленский сообщил, что 87% украинцев хотят мира, но 85% против ухода войск с Донбасса. Он подчеркнул, что выход из Донбасса является большим риском и недопустим для украинцев.