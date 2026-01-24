Требование президента России Владимира Путина, чтобы Украина отказалась от 20% Донецкой области Донбасса, которые она все еще удерживает, а это около 5000 квадратных километров, оказалась главным препятствием для мирного соглашения. Об этом сообщает Reuters.

Смотрите также Лавров настаивал, чтобы Трамп публично пообещал заставить Зеленского отказаться от Донбасса, – NYT

Какие требования выдвигает Россия по мирному соглашению?

Владимир Зеленский отказывается отдавать землю, которую Россия не смогла захватить за четыре года изнурительной войны. Опросы показывают низкий уровень заинтересованности украинцев в территориальных уступках.

Тогда как представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, 23 января, что настаивание России на том, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, является "очень важным условием".

Источник, близкий к Кремлю, сообщил Reuters, что Москва рассматривает так называемую "формулу Анкориджа", которая, по словам России, была согласована между Трампом и Путиным на саммите на Аляске в прошлом августе, как таковая, что передаст России контроль над всем Донбассом и заморозит линии фронта в других районах востока и юга Украины.

Может ли Украина отдать России Донбасс?