Что говорят в NYT о требованиях россиян к Трампу?

Издание, ссылаясь на трех американских чиновников, опубликовало материал, посвященный партнерству США и Украины в 2025 году. Стоит заметить, что в его основе – более 300 интервью с представителями национальной безопасности, военными и разведчиками, а также дипломатами в Вашингтоне и Киеве.

По словам собеседников NYT, хотя американский президент положительно отреагировал на предложение российского диктатора Владимира Путина на Аляске об отказе Украины от Донбасса, он не взял на себя обязательства заставить Зеленского это сделать.

Однако теперь Лавров поручил российскому посольству в Вашингтоне направить Рубио письмо с требованием, чтобы Трамп публично признал это. Сам президент США и его советники выразили беспокойство. Им сообщили, что Путин якобы не давал разрешения на отправку этого письма.

В команде Трампа расценили такие действия как попытку Лаврова продемонстрировать собственное влияние. По словам одного из советников, американский лидер считал, что треть подконтрольного Украине Донбасса якобы является "незначительной территорией, о которой в Америке никто никогда не слышал".

Зато другой советник оправдал такое видение подходом из бизнеса в недвижимости: он заявил, что основные условия договоренностей уже были согласованы, а спор шел только по второстепенным деталям – "как будто спорили не о самом соглашении, а об отделке или дверных ручках".

Когда же Зеленский и семь европейских лидеров прибыли в Вашингтон через три дня после визита Путина на Аляску, их миссией было донести Трампу, что "треть означает гораздо больше".

Собравшись в Овальном кабинете, они объяснили, что вывод войск с Донбасса откроет дорогу россиянам в крупнейшие города Украины: Харькову, Херсону, Одессе и Киеву. Однако советник Трампа не воспринял это.

Впрочем, 22 октября, на фоне письма Лаврова, Трамп сделал то, чего он долго не хотел делать, боясь, что Путин просто уйдет: он поручил Министерству финансов ввести санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний.

Как пояснил советник, таким образом президент США пытался объяснить России, что с ним не стоит шутить. И это принесло результаты. Путин исключил Лаврова из встречи высокого уровня в Москве и отправил Кирилла Дмитриева на встречу со Стивом Уиткоффом.

Тогда спецпредставитель Трампа и Джаред Кушнер уже начали разрабатывать то, что должно было стать мирным предложением из 28 пунктов. В течение последних выходных октября они встретились с Дмитриевым в кабинете Уиткоффа на берегу моря. Россиянин предлагал формулировки некоторых пунктов, а Кушнер печатал их на своем ноутбуке.

В середине ноября на месте Дмитриева оказался Рустем Умеров, и он также предложил формулировку, которую добавил Кушнер. Однако в результате полученный документ содержал много положений, выгодных для россиян. В то же время в нескольких существенных аспектах он был менее благоприятным для них, чем предыдущие американские предложения.

И все же самое большое, невыполнимое препятствие для украинцев оставалось, изложенное дипломатическим стилем подпункта: "Украинские войска выведут из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отступления будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая Российской Федерации".

