Водночас 85% виступають проти відходу військ з Донбасу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Fox News.

Дивіться також Війну телефоном не завершити: у Зеленського прокоментували можливу розмову з Путіним

Що сказав Зеленський про ставлення українців до війни?

За словами президента, відхід українських військ з Донбасу не принесе хороших результатів.

Усі сторони мають зрозуміти, що найгірший сценарій – це вихід з Донбасу. Це є великим ризиком для України. Неприйнятним для українців. Референдум не буде позитивним,

– заявив Зеленський.

Він також додав, що українці прагнуть справедливого миру.