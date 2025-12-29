Основні заяви лідерів про результати переговорів про завершення війни в Україні читайте в матеріалі 24 Каналу.
Читайте також "Найнадійніший набір": які гарантії безпеки США пропонують Україні
Що сказали Зеленський і Трамп після переговорів?
Як повідомив президент України, мирний план із 20 пунктів погоджений приблизно на 90%. Окрім того, сторони досягли остаточного рішення стосовно безпекових гарантій. Гарантії безпеки між США та Україною узгоджені повністю, на 100%, Трамп повідомив, що сторони обговорили практично всі ключові питання – зокрема й ті, які раніше порушувалися під час контактів із Путіним. За його словами, дискусії були дуже детальними. Трамп заявив, що сторони значно наблизилися до результату й, можливо, вже перебувають зовсім поруч із ним.
Гарантії безпеки – готові, – Зеленський
– сказав Володимир Зеленський.
Як повідомив президент України, мирний план із 20 пунктів погоджений приблизно на 90%.
Окрім того, сторони досягли остаточного рішення стосовно безпекових гарантій.
Гарантії безпеки між США та Україною узгоджені повністю, на 100%,
Трамп повідомив, що сторони обговорили практично всі ключові питання – зокрема й ті, які раніше порушувалися під час контактів із Путіним.
За його словами, дискусії були дуже детальними.
Трамп заявив, що сторони значно наблизилися до результату й, можливо, вже перебувають зовсім поруч із ним.