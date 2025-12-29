Основні заяви лідерів про результати переговорів про завершення війни в Україні читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що сказали Зеленський і Трамп після переговорів?

00:08, 29 грудня

00:06, 29 грудня

Гарантії безпеки – готові, – Зеленський

Як повідомив президент України, мирний план із 20 пунктів погоджений приблизно на 90%.

Окрім того, сторони досягли остаточного рішення стосовно безпекових гарантій.

Гарантії безпеки між США та Україною узгоджені повністю, на 100%,
– сказав Володимир Зеленський.

00:02, 29 грудня

Трамп повідомив, що сторони обговорили практично всі ключові питання – зокрема й ті, які раніше порушувалися під час контактів із Путіним.

За його словами, дискусії були дуже детальними.

23:58, 28 грудня

Трамп заявив, що сторони значно наблизилися до результату й, можливо, вже перебувають зовсім поруч із ним.