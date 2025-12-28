Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Якими можуть бути гарантії безпеки для України?

У США заявляють про значний прогрес у мирних зусиллях. Водночас у НАТО говорять: із Трампом немає сценарію, де був би низький рівень ризику.

На початку цього місяця в Берліні протягом двох днів обговорень між офіційними особами з Європи, України та Сполучених Штатів було узгоджено низку гарантій безпеки, подібних до статті 5 Угоди НАТО. Вони дозволять стримувати подальшу російську агресію, створювати механізми врегулювання конфліктів та моніторити укладення мирної угоди. У них також будуть чітко визначені наслідки для Росії у разі порушення нею угоди,

– сказано в статті.

Один з високопоставлених чиновників США назвав пакет гарантій безпеки дуже потужним. Ба більше – "найнадійнішим набором протоколів безпеки, який коли-небудь бачили".

Трамп готовий представити гарантії безпеки, підтримувані США, Конгресу, сказав другий чиновник, назвавши пакет "платиновим стандартом" того, що Вашингтон може запропонувати Україні,

– інформує CNN.

Європейські лідери не будуть представлені на зустрічі.

Цікаво! Увечері 28 грудня в Генштабі заявили, що українські експерти JATEC вперше долучилися до відпрацювання механізмів статті 5 Договору НАТО на навчаннях LOYAL DOLOS 2025. Вони працювали разом, щоб оцінити спроможності одного з корпусів швидкого розгортання НАТО як бойового армійського підрозділу Альянсу.

