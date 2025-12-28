Про ймовірні варіанти розвитку подій на зустрічі лідерів інформує 24 Канал із посиланням на матеріал NBC News.

Чого очікувати від перемовин Зеленського й Трампа?

За оцінкою телеканалу, йдеться про черговий етап складної дипломатичної гри з високими ставками, у якій можливості Зеленського домогтися конкретних результатів виглядають доволі обмеженими.

Один з аналітиків NBC News наголосив, що ключова інтрига залишається незмінною й полягає у тому, чи готова Москва піти на поступки або погодитися на справедливу мирну угоду.

У матеріалі також згадуються численні попередні переговори, які не дали результату, водночас підкреслюється, що нині з'явилися нові сигнали. З боку Києва нібито лунають натяки на можливу готовність до певних компромісів із Росією.

Сам Зеленський зазначив, що питання надання Сполученими Штатами гарантій безпеки для України, які мали б стримати майбутню російську агресію, значною мірою залежить від позиції Трампа.

Разом із тим NBC News звертає увагу, що український історичний досвід демонструє ризики покладання на міжнародні гарантії як на довгостроковий захист, нагадавши про провал Будапештського меморандуму.

Нагадаємо, у грудні 1994 року, під тиском міжнародних партнерів, Україна підписала Будапештський меморандум. Документ передбачав надання Києву гарантій безпеки від США, Великої Британії та Росії в обмін на відмову від ядерної зброї.

Телеканал також зауважив, що поки не зрозуміло, наскільки оптимізм Зеленського поділяють інші західні лідери. Хоча під час нещодавніх зустрічей він продемонстрував згуртованість із європейськими партнерами та прем'єр-міністром Канади Марком Карні, ознак швидкого прориву у мирному процесі поки що не видно.

Крім того, залишається невизначеним, як на останні мирні ініціативи Києва зрештою відреагують як російський лідер Володимир Путін, так і сам Дональд Трамп.

До слова, за даними FT Зеленський заявив, що Україна готова відвести війська з передової для створення демілітаризованої зони, якщо Росія зробить те саме.

NBC News підкреслює, що жорсткі умови, яких Кремль дотримується протягом усієї війни, і надалі суттєво розходяться з баченням миру, запропонованим українською стороною.

