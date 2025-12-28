Лідери планують обговорити мирний план, зокрема територіальне питання. Про це повідомляє 24 Канал.

Як Зеленського зустріли у Маямі?

Президент Володимир Зеленський прибув до Маямі для зустрічі з Трампом.

Зеленський прибув до Маямі: дивіться відео

Лідери України та США планують обговорити 20-пунктний план, над яким працювали Київ та Вашингтон. Зеленський зазначає, що він готовий на 90%, але деякі пункти потрібно обговорювати на рівні лідерів, зокрема гарантії безпеки. Раніше він казав, що зустріч пройде публічно.

Разом із Зеленським у переговорах братимуть участь Рустем Умєров, міністр економіки Олексій Соболев, начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов, радник ОПУ Олександр Бевз та перший заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.