Лидеры планируют обсудить мирный план, в частности территориальный вопрос. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Все зависит от Трампа: какого результата стоит ожидать от его встречи с Зеленским

Как Зеленского встретили в Майами?

Президент Владимир Зеленский прибыл в Майами для встречи с Трампом.

Лидеры Украины и США планируют обсудить 20-пунктный план, над которым работали Киев и Вашингтон. Зеленский отмечает, что он готов на 90%, но некоторые пункты нужно обсуждать на уровне лидеров, в частности гарантии безопасности. Ранее Зеленский говорил, что встреча пройдет публично.

Вместе с Зеленским в переговорах будут участвовать Рустем Умеров, министр экономики Алексей Соболев, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов, советник ОПУ Александр Бевз и первый заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.