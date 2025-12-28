Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.
Что обсуждали лидеры?
Президент Владимир Зеленский и премьер Канады Марк Карни провели совместный онлайн-разговор с европейскими лидерами 27 декабря. К общению присоединились лидеры Франции, Финляндии, Германии, Италии, Дании, Польши, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Европейского Совета, Еврокомиссии, а также генеральный секретарь НАТО и советник премьера Великобритании по национальной безопасности.
В Офисе президента сообщили, что во время разговора стороны обсудили "наиболее принципиальные элементы проектов ключевых документов". Их будут обсуждать 28 декабря президенты Украины и США.
Участники разговора скоординировали общую европейскую позицию относительно мирного процесса и выразили поддержку американским усилиям и Украине,
– говорится в сообщении.
Отдельно партнеры обсудили гарантии безопасности для Украины. Также Зеленский предложил план встреч на ближайшие дни и недели.
Почему на встрече не было Стармера?
Как заметил The Telegraph, Великобританию на онлайн-встрече представлял советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. По данным издания, премьер Кир Стармер не смог присоединиться из-за "давления, связанного с рабочим графиком".
Кроме того, в канцелярии премьера сообщили, что Пауэлл регулярно участвует в таких переговорах, а участие Стармера изначально не планировалось.
Что известно о встрече Зеленского и Трампа?
Начало встречи президента Зеленского с Трампом запланировано на 20:00 по Киеву. Переговоры состоятся в Палм-Бич, штат Флорида.
Лидер Украины может обсудить с американским президентом гарантии безопасности для Украины, военные вопросы и план восстановления.
Ранее сообщалось, что встреча охватит также обсуждение реализации планов. После США могут обсудить это с Россией.