Об этом свидетельствует обновленное расписание президента США на 28 декабря, которое среди СМИ распространил Белый дом. Когда же именно встретятся Зеленский и Трамп – расскажет 24 Канал со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Кстати Трамп имеет большие ожидания от визита Зеленского, – The New York Post

Когда начнется встреча Зеленского и Трампа во Флориде?

Согласно расписанию, на 11:15 утра по североамериканскому восточному времени или в 18:00 по Киеву запланирована аккредитация пула президента США и лояльных к нему СМИ.

Сама же встреча Трампа и Зеленского должна стартовать в 1 дня по местному времени или в 20 часов по Киеву.

Заметим, что ранее переговоры украинского и американского президента были запланированы на 23:00 по Киеву. Причину изменения времени встречи в Белом доме не назвали.

Встреча лидеров состоится в городе Палм-Бич, штат Флорида. Зеленский вместе с украинской делегацией уже прибыли в США.