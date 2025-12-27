Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что российские бизнесмены боятся санкций, ограничений, поэтому не согласятся на открытые переговоры. Все они проходят за закрытыми дверями.

Какой один вопрос могут решить?

Информация, которая попала в прессу, также была очень интересной. Там говорилось о Запорожской АЭС и требования России выйти из Донбасса. Владимир Путин якобы настаивает только на этом.

Также есть сообщение, что Россия готова на совместное управление атомной станцией вместе с американцами. Они якобы хотят майнить там, то есть мощности ЗАЭС используют для добычи криптовалюты.

Украина не хочет участвовать в таком бизнесе совместно с россиянами. Но если американцы захотят отдать кому-то свою "долю", то могут это сделать.

Справочно! Мирный план, который поддерживает Украина, предусматривает, что контроль над станцией будет иметь Киев и Вашингтон в равных пропорциях. 50% произведенной электроэнергии будет получать Украина, а решение о других 50% США будут определяться самостоятельно.

"Но во всей этой сделке важно то, что американцы и украинцы хотят только одного – прекращения огня. Все остальные пункты надо отложить. Ведь понятно, что их реализация потребует времени. Например, для того, чтобы перезапустить ЗАЭС нужно построить новую дамбу. Это может зайти несколько лет", – добавил политтехнолог.

Для чего нужна встреча Трампа и Зеленского?

Поэтому в этом соглашении есть две составляющие. Первая сводится к прекращению огня, а вторая – ко всем другим пунктам, которые никогда не выполнят в таком виде, их точно будут менять. Поэтому Украина и США хотят достичь по крайней мере первой части соглашения.

Когда мы говорим, что переговоры в тупике, то это не совсем так. Мы уже слышали, что Трамп встретится с Зеленским. Важно, что эта встреча состоится еще в 2025 году. Это означает, что Трамп спешит и верит, что войну можно закончить еще в этом году,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

Вряд ли президент США согласился бы на встречу в разгар новогодних и рождественских праздников, чтобы продолжать уговаривать Украину на уступки. Поэтому смысл встречи в том, чтобы давить на Путина. Более того, есть план на 20 пунктов, который согласовали с США и Европой. Теперь слово за Россией. Если Путин отказывается, то против него вводят санкции.

Что говорят официальные лица Украины о ходе переговоров?