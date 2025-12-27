Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Axios.

Почему Украину не устраивают гарантии безопасности, предложенные США?

По информации издания, Зеленский сообщил, что украинская сторона готова работать с подготовленными документами по гарантиям безопасности от США, однако ряд "технических деталей" требует дополнительного обсуждения и согласования.

Открытым вопросом остается срок действия соглашения. США предлагают пакт на 15 лет с возможностью продления. Впрочем президент Украины считает, что такой срок является недостаточным.

Я думаю, что нам нужно больше, чем 15 лет,

– сказал Зеленский.

Кроме того, он отметил, что будет считать "большим успехом" согласие Трампа на это во время их встречи.

Также глава государства сообщил, что США и Украина планируют вынести вопрос гарантий безопасности на ратификацию в свои законодательные органы.

Отдельно Зеленский отметил работу посланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, а также украинской переговорной команды во главе с советником нацбезопасности Рустемом Умеровым.

Какие еще вопросы в мирном соглашении требуют доработки?