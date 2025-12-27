Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Axios.

Чому Україну не влаштовують гарантії безпеки, запропоновані США?

За інформацією видання, Зеленський повідомив, що українська сторона готова працювати з підготовленими документами щодо гарантій безпеки від США, однак низка "технічних деталей" потребує додаткового обговорення та узгодження.

Відкритим питанням залишається термін дії угоди. США пропонують пакт на 15 років із можливістю продовження. Втім президент України вважає, що такий строк є недостатнім.

Я думаю, що нам потрібно більше, ніж 15 років,

– сказав Зеленський.

Крім того, він наголосив, що вважатиме "великим успіхом" згоду Трампа на це під час їхньої зустрічі.

Також очільник держави повідомив, що США та Україна планують винести питання гарантій безпеки на ратифікацію до своїх законодавчих органів.

Окремо Зеленський відзначив роботу посланців Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, а також української переговорної команди на чолі з радником нацбезпеки Рустемом Умєровим.

Які ще питання в мирній угоді потребують доопрацювання?