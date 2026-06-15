Nexta цитирует самопровозглашенного президента Беларуси.

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Лукашенко обратился к Зеленскому

Лукашенко якобы сожалеет о своих словах в адрес украинского лидера, поэтому говорит: "Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова".

Может, и не стоило их говорить, учитывая, что он все-таки воюет. Тем более он прекрасно понимает, что со стороны Беларуси, и особенно с моей стороны, каких-либо военных действий ждать не стоит,

– заявил Лукашенко.

Также он объяснил, что не хочет войны против Украины. Мол, белорусская территория очень уязвима для таких атак, как в России. По словам Лукашенко, его страна "у украинских военных как на ладони".

Мы отлично понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические – окажутся под ударом. Как они заявили, они уже имеют 500 таких целей на территории Беларуси намечено,

– сказал союзник России.

Кроме того, по словам Лукашенко, в случае наступления России на Киев с территории Беларуси им пришлось бы обеспечивать защиту на 1,5 тысячи километров белорусско-украинской границы. Но, продолжает он, ни Беларусь, ни Россия пока не смогут защитить этот участок.

К слову, самопровозглашенный белорусский лидер напомнил, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину якобы "понимал, что война закончится скорой победой россиян". Однако говорит, что Владимира Путина вроде бы обманули, а некоторые политики и силы просили диктатора отвести оккупантов от Киева и пойти на мирные договоренности.

В начале июня в ГПСУ предупреждали о возможных провокациях в направлении Киева и западных регионов с территории Беларуси. В то же время там не было дополнительных подразделений России, из-за которых бы росла угроза для Украины.