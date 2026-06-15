Самопроголошеного президента Білорусі цитує Nexta.

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Лукашенко звернувся до Зеленського

Лукашенко нібито шкодує за свої слова на адресу українського лідера, тому каже: "Якщо Володимир Олександрович образився, я вибачаюсь перед ним за ці слова".

Може, й не треба було їх говорити з огляду на те, що він таки воює. Тим більше він чудово розуміє, що з боку Білорусі, і особливо з мого боку, на якісь військові дії чекати не варто,

– заявив Лукашенко.

Також він пояснив, що не хоче війни проти України. Мовляв, білоруська територія є дуже вразливою для таких атаки, як в Росії. За словами Лукашенка, його країна "в українських військових як на долоні".

Ми чудово розуміємо, що наші основні об'єкти життєзабезпечення – виробничі та логістичні – виявляться під ударом. Як вони заявили, вони вже мають 500 таких цілей на території Білорусі намічено,

– сказав союзник Путіна.

Крім того, за словами Лукашенка, у разі наступу Росії на Київ з території Білорусі їм довелося б забезпечувати захист на 1,5 тисячі кілометрів білорусько-українського кордону. Але, продовжує він, ані Білорусь, ані Росія наразі не зможуть захистити цю ділянку.

До слова, самопроголошений білоруський лідер пригадав, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну нібито "розумів, що війна закінчиться швидкою перемогою росіян". Однак, каже, що Володимира Путіна начебто обдурили, а деякі політики та сили просили диктатора відвести окупантів від Києва та піти на мирні домовленості.

На початку червня у ДПСУ попереджали про можливі провокації в напрямку Києва та західних регіонів з території Білорусі. Водночас там не було додаткових підрозділів Росії, через які б зростала загроза для України.